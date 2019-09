Fincantieri: vertenza cig Palermo, azienda paga operai (2)

(AdnKronos) - "E' per noi una grande vittoria - commentano Angela Biondi e Francesco Foti della Fiom di Palermo - Dopo 10 anni vediamo affermate le ragioni che sostenemmo e che ci portarono a non firmare la cassa e oggi i lavoratori hanno avuto riconosciuto il risultato concreto della nostra battaglia. In quegli anni era a rischio la sopravvivenza del cantiere stesso e il sindacato si oppose a qualunque scelta che poteva penalizzare lo stabilimento e i lavoratori di Fincantieri e dell’indotto. A difesa dello stabilimento si fecero centinaia di ore di sciopero"

Oggi la situazione lavorativa è cambiata. Fincantieri ha già assegnato carichi di lavoro pari a oltre un milione di ore annue, sufficienti a garantire i lavoratori diretti e l’indotto e confermando investimenti per il rilancio dello stabilimento. "Anche se oggi stiamo vivendo una stagione diversa da quella di allora - concludono Biondi e Foti - per noi rimane ancora aperta la questione degli investimenti strutturali che le istituzioni devono concretizzare e la costruzione di navi intere. La Fiom continuerà il suo impegno quotidiano a tutela dei lavoratori e del futuro del più grande complesso industriale di Palermo".