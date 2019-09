Fca: Cirio, 'piano Maserati conferma volontà azienda di investire in Piemonte'

Torino, 26 set. - (Adnkronos) - "Un’ottima notizia che conferma la volontà di Fca di continuare a investire sul Piemonte e un altro passo importante del piano di investimenti che è stato condiviso con la Regione e il Comune di Torino". Così, in una nota, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio commenta l’annuncio dell’avvio, a partire dal 2020, della costruzione della linea di produzione nel Polo produttivo di Torino (Mirafiori e Grugliasco) dei nuovi modelli Maserati GranTurismo e GranCabrio.

"E' evidente come le scelte di Fca siano fondamentali per il futuro dell’automotive piemontese e italiano - aggiunge - la Maserati Ghibli che verrà prodotta a Torino sarà la prima vettura elettrica ibrida del marchio. Accogliamo, quindi, con grande positività scelte come questa, che riconoscono il saper fare di una città, Torino, e di un territorio, il Piemonte, che puntano a diventare la capitale europea dell’elettrico", conclude Cirio.