Eutanasia: Fico, 'Parlamento dovrà riuscire a fare legge'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "La consulta si è espressa in modo molto chiaro, il Parlamento adesso dovrà darsi da fare e lavorare al meglio nel solco di ciò che ha espresso la Corte". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, al Tg1.

Sul fatto che il Parlamento non sia ancora riuscito a legiferare in materia, Fico osserva: "Sono temi difficili e complicati che toccano le nostre coscienza. Quest'anno il Parlamento non è riuscito a elaborare una legge adeguata", ora anche grazie alla sentenza della Consulta, "ci si dovrà riuscire". Fico ha sottolineato come la sentenza della Corte parli "di un caso specifico, parla del diritto al suicidio assistito con paletti molto forti. Il Parlamento potrà andare sul solco tracciato dalla Consulta con una legge. Se poi si vorrà dibattere in modo più ampio, il Parlamento è sovrano".