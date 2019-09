Eutanasia: Fico, 'a Camera fatto lavoro corposo, non ricominciare da capo'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "La Camera in questi mesi ha fatto un lavoro corposo che non va disperso, penso al confronto e alle oltre 50 audizioni svolte. L'iter non è stato concluso ma sospeso, proprio in attesa della sentenza della Consulta. Il Parlamento ha il compito di seguire il principio dell'economia dei lavori, e ripartire da capo significherebbe perdere altro tempo. Sono certo che l'obiettivo comune di tutti gli attori istituzionali sia invece quello di non perdere ulteriore tempo". Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico in una nota.