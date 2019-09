Editoria: Riffeser, 'bene Martella, informazione presidio libertà'

Roma, 26 sett. (AdnKronos) - "Ringrazio il sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, per l’attenzione manifestata verso il mondo editoriale e per il suo impegno ad intervenire a sostegno di un bene, quello della informazione di qualità, che è presidio di libertà e di tutela dei valori democratici". Così il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha commentato le dichiarazioni rese questa mattina dal Sottosegretario all’Editoria.

Riffeser ha ribadito a sua volta “l’impegno della Fieg a contrastare tutti i fenomeni di pirateria dei contenuti editoriali, con l’auspicio che siano tempestivamente adottati i dovuti interventi per assicurare agli editori titolari dei diritti la giusta remunerazione per l’utilizzo dei loro prodotti”.

Il presidente della Fieg, nell’evidenziare l’incremento della lettura dei quotidiani e, più in generale, dei giornali (dati pubblicati da Audipress ieri), ha sottolineato "la centralità e l’importanza della stampa come cerniera fra le istituzioni e i cittadini e per un’informazione diffusa con equilibrio e senso civico".