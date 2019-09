Cittadinanza: Meloni, 'sinistra vuole Ius Soli per aumentare voti'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "In tutto il mondo la cittadinanza del minore segue quella del genitore. Ma la sinistra vuole lo Ius Soli per dare la cittadinanza non solo ai minori ma anche ai genitori e aumentare i voti". Lo dice Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Dritto e Rovescio su Rete4.