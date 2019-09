Bapr: nei primi sei mesi utile netto a 4,8 mln, in linea con obiettivi (3)

(AdnKronos) - Anche il direttore generale Saverio Continella esprime pieno compiacimento per i dati appena approvati dal Consiglio di Amministrazione: "i risultati del primo semestre dimostrano che la struttura aziendale sta ben performando tutti gli obiettivi programmati. La sfida ora è saper cogliere con successo le opportunità di sviluppo che il contesto isolano è in grado di offrire, in modo da poter agire positivamente sulla nostra redditività".

La sfida che stiamo perseguendo, aggiunge Continella, "è quella di affiancare alla nostra tradizionale solidità una convinta capacità di innovazione, anche digitale e di marketing, come del resto il mercato richiede. Flessibilità, velocità e coinvolgimento stanno diventando in questi mesi le nostre parole chiave, perché vogliamo poter dare risposte ai nostri clienti, in modo rapido, chiaro e professionale. Senza dimenticare l’impegno sociale, che deve essere il tratto distintivo di una banca locale, come la Banca Agricola Popolare di Ragusa", conclude.