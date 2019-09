Bapr: nei primi sei mesi utile netto a 4,8 mln, in linea con obiettivi

Roma, 26 set. (AdnKronos) - La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto pari a 4,8 milioni di euro, in linea con gli obiettivi che la Banca si era data nel suo piano d’impresa. Lo rende noto la Banca Agricola Popolare di Ragusa che ieri ha approvato il Progetto di Bilancio relativo al 30 giugno 2019.

I numeri continuano a confermare la solidità patrimoniale della Banca, rafforzando il suo posizionamento ai vertici del panorama bancario italiano. Il Cet 1 ratio phase-in - che rappresenta l’indicatore principale di solidità patrimoniale - è pari al 25,03%, in incremento rispetto al 24,17% di fine anno. Per altro verso, il Texas ratio, pari al 55%, – che in modo semplice indica se il patrimonio della banca è sufficiente a coprire i crediti deteriorati, al netto delle rettifiche operate – si conferma agli stessi valori del 31 dicembre 2018.

I livelli di copertura dei crediti deteriorati, che a fine dello scorso esercizio erano stati ampiamente incrementati, sono anch’essi ulteriormente migliorati, a riprova della circostanza che il management della Banca sta perseguendo un’attenta politica di accantonamenti, a tutela della solidità e della futura redditività aziendale.