Assomineraria: Luigi Ciarrocchi confermato il presidente

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Luigi Ciarrocchi è stato confermato presidente di Assomineraria nel corso dell’Assemblea Generale riunitasi oggi a Roma per la nomina del Presidente e l’approvazione del bilancio 2018. Ciarrocchi, si legge in una nota, ha ringraziato gli Associati della fiducia dimostrata e ha sottolineato il suo impegno nel portare avanti le sfide e le attività di Assomineraria messe in campo nel suo primo anno di Presidenza dell’Associazione.

In particolare i progetti di internazionalizzazione dell’Associazione e di dialogo con istituzioni e stakeholder per convergere verso una transizione energetica attuabile ed efficace promuovendo uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. L’Assemblea, inoltre, ha approvato il Bilancio 2018 che sarà pubblicato sul sito dell’Associazione