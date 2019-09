Verona: pedone simula incidente sulle strisce, smascherato dalla telecamere (2)

(AdnKronos) - Gli accertamenti sul caso proseguono, così come le verifiche sul giovane 24enne che rischia una querela per tentata truffa assicurativa. La Polizia locale chiede ai cittadini di essere prudenti e attenti per evitare eventuali raggiri, così come di non dare mai soldi in contanti.

"Invitiamo tutti gli automobilisti alla massima attenzione e a segnalare subito alla Polizia locale episodi del genere – spiega l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Si tratta di fenomeni che vanno stroncati sul nascere e che i nostri agenti monitorano costantemente, proprio per fermare subito quei soggetti dediti ai raggiri. Le telecamere anche in questo caso sono state un supporto fondamentale per scoprire in tempi rapidissimi la truffa, ma anche per scagionare l’autista dell’auto che si è trovato in difficoltà senza avere nessuna colpa”.