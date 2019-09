Tlc: Sinfi, prosegue attività raccolta dati da operatori

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Al ministero dello Sviluppo economico si è svolto ieri la riunione del Comitato di coordinamento e monitoraggio del Sinfi, il catasto delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, sia nel sottosuolo che nel soprasuolo, utilizzati da operatori di telecomunicazioni e altre utilities. Nel corso dell'incontro, sono state presentate le iniziative già avviate per l’organizzazione della prima edizione del Datathon, che si terrà il 19 e 20 ottobre a Roma presso il Talent Garden di Ostiense.

Il Comitato ha, inoltre, preso atto della prossima pubblicazione del decreto ministeriale che disciplina le modalità di accesso e consultazione dei dati raccolti nel Sinfi. Durante la riunione, Infratel ha fornito un aggiornamento dei dati raccolti nel Sinfi, confermando il trend positivo delle attività di acquisizione delle informazioni nel Catasto delle infrastrutture da parte degli operatori, determinato anche dall’avvio dei procedimenti sanzionatori decisi dal ministero dello Sviluppo economico.

Riguardo al conferimento dei dati delle amministrazioni locali, Infratel ha infine fornito un aggiornamento sulla sperimentazione in corso in quattro Comuni: Villanova Mondovì (Cn), Chiavenna (So), Subiaco (Rm) e Venosa (Pz). Questa sperimentazione, i cui risultati saranno disponibili nel mese di ottobre, fornirà elementi utili a individuare le migliori soluzioni da mettere in campo in termini di costi, tempi e qualità per consentire una raccolta dati che risulti più funzionale agli scopi del Sinfi.