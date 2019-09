Sicilia: arriva 'Wall of life', una app per aiutare i ragazzi autistici (2)

(AdnKronos) - "In Sopra Steria usiamo la tecnologia come forza per il bene, con l’obiettivo di contribuire a migliorare concretamente la vita delle persone - aggiunge Stefania Pompili, amministratore delegato di Sopra Steria Italia - La nostra visione globale delle tecnologie, unita a principi etici ben radicati, ci consente di plasmare un presente migliore per tutti. Nel caso di Wall of Life, utilizzando il dispositivo Kinect, i ragazzi con disturbi dello spettro autistico possono allenarsi alla quotidianità in un ambiente protetto, mentre lo staff medico può monitorarne i progressi".

"Nonostante i disturbi dello spettro autistico oggi siano più conosciuti e compresi rispetto al passato, a volte ancora si tende a non pensare come alcune attività quotidiane e apparentemente banali possano invece risultare complesse per una persona con autismo" ha evidenziato Simonetta Panerai, presidente e socio volontario della cooperativa 'I Corrieri dell’Oasi'.