Rai, Freccero: "Mi sono divertito, ora pronta foto ovale per la mia lapide"

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Vado via allo scadere del contratto, il 28 o il 29 novembre. Lo confermo. Mi dispiace perché dicembre è ancora un mese dove ci sono delle cose importanti. Mi sono divertito, la mia Rai2 non è in crisi ma è ora di fare una bella fotografia ovale per la mia lapide al cimitero". Lo dice ridendo e con ironia Carlo Freccero, direttore di Rai2, il cui contratto scade alla fine di novembre e per legge non potrà essere rinnovato.

Freccero parla a margine della presentazione di 'Bangla', il film coprodotto da Fandango e Timvision, che andrà in prima serata su Rai2 il prossimo 8 ottobre, e dice: "Siamo in leggero ritardo con la partenza del palinsesto, sono produzioni faticose. Poi ci sono le due puntate di Arbore che deve fare e che non posso annunciare perché c'è un patto fra noi due e tre commedie di Salemme in diretta, ma con un linguaggio televisivo. Fazio partirà il 29 mentre Il Collegio il 22".

A chi gli chiede che farà dopo, Freccero risponde sorridendo: "Chi lo sa? lo dirò dopo. Il bilancio lo farò alla fine, mi sembra più corretto - dice - E' chiaro che conto molto su questo nuovo prime time, sarei deluso se non andasse bene come immagino. Ma parlerò alla fine di novembre, quando andò via. Il mio successore? Lo deciderà Salini", conclude.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Berlusconi indagato in inchiesta per stragi del 1993

Crippa: "Una ventina di M5S pronti a venire nella Lega"

Caos 5S al Senato, Di Maio: "Non contro di me"