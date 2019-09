Partiti: Di Maio, 'serve commissione inchiesta su finanziamenti'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Di fronte all'invito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Matteo Salvini perchè spieghi le vicende di presunti finanziamenti alla Lega provenienti dalla Russia, "invece di provare a portare in Parlamento l'uomo che da ministro neanche ci è voluto venire a riferire su quel caso, sosterrei l'altra idea che stavamo sostenendo prima che cadesse il governo: una commissione di inchiesta non soltanto sul caso specifico, ma su tutti i finanziamenti ai partiti degli anni scorsi". Lo chiede Luigi Di Maio, intervistato da Sky Tg24.

"Questa -spiega- era una commissione che avevamo proposto sotto il precedente governo, penso anche che il governo sia caduto per una serie di ragioni, tra queste c'era anche la volontà della Lega di non far partire quella commissione. Mi auguro che in questa nuova esperienza di governo ci sia il consenso in Parlamento per far partire la commissione d'inchiesta sui fondi ai partiti".