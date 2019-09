Pa: Fns Cisl, 'assunzioni comparto sicurezza e soccorso ancora insufficienti'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Le assunzioni nel comparto sicurezza e soccorso pubblico autorizzate recentemente ma previste da leggi pregresse sono insufficienti a garantire la sicurezza nel Paese". Così il segretario della Fns Cisl, la Federazione della Sicurezza Cisl, Pompeo Mannone, commenta quanto affermato oggi dal ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone.

"Occorrono più agenti per presidiare il territorio, poliziotti penitenziari per garantire la sicurezza nelle carceri e Vigili del fuoco che possano arrivare sul luogo dell’evento in tempi rapidi per rendere l’intervento di soccorso più efficace", rileva il sindacalista.

Quindi, conclude, "serve una vera politica della sicurezza che valorizzi anche il personale dal punto di vista retributivo e previdenziale in particolare i Vigili del fuoco che su questo versante sono il fanalino di coda nonostante l’alta professionalità che esprimono quotidianamente".