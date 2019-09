Italia Viva: Renzi, 'già 20mila adesioni on line, a Leopolda mostreremo simbolo'**

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Siamo a 20 mila adesioni on line in tutta Italia" ma "noi faremo il tesseramento, come i partiti di un tempo, però si potrà fare solo attraverso strumenti informatici per evitare signori delle tessere". Lo dice Matteo Renzi alla Stampa Estera. "Il 19 ottobre alla Leopolda mostreremo il simbolo e anche la tessera. Per ogni italiano che si scrive, pianteremo un albero".