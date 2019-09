Governo: Bernini, 'pronti a dare battaglia, più investimenti e meno tasse'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Ecco il governo delle sinistre: stop alla Flat Tax per le partite Iva fino a 65k! Dichiarano guerra ai grandi evasori, ma criminalizzano intere categorie produttive, già ampiamente vessate dal fisco. Noi siamo pronti a dare battaglia per avere: più #investimenti e meno tasse!". Lo scrive in un tweet Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Fi.