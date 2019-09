Eni: Ricci, 'in Italia si potrebbero utilizzare i rifiuti senza esportarli'

Gela, 25 set. (AdnKronos) - "In Italia noi importiamo materie prime energetiche, olio e gas, dall'estero pagando molto care queste importazioni e spesso e volentieri non riusciamo a gestire i rifiuti e li esportiamo di nuovo pagando cara questa esportazione di rifiuti. Invece, si potrebbero utilizzare rifiuti senza esportarli e li potremmo utilizzare. Le tecnologia ci sono, si può fare e si possono utilizzare oltretutto gli stabilimenti esistenti come questo di Gela, per immaginare una trasformazione che va oltre la transizione energetica e continuerà a essere attuale, anche quando il mondo sarà a emissione zero di carbone". Lo ha detto Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni alla inaugurazione della Bioraffineria di Gela (Caltanissetta). "Questo di permetterebbe di sfruttare quelle conoscenze e quelle tecnologie di questi siti industriali trasformando questo tipo di attività e guardando a un futuro lontano", ha aggiunto.