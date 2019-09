Eni: lancia nuova mission aziendale per riflettere integrazione sostenibilità business (2)

(AdnKronos) - La mission porta al massimo livello i principi che sono alla base del modello di business dell’azienda, che si focalizza su investimenti, sia dal punto di vista di business che da quello sociale, a lungo termine, andando oltre la priorità del profitto a breve termine. Il modello guida l’integrazione della sostenibilità in tutte le attività dell’azienda e ha un particolare riguardo, oltre che per clima e ambiente, anche per lo sviluppo delle persone, concentrandosi sulla crescita, sulla valorizzazione e sulla formazione delle proprie risorse, considerando la diversità come opportunità.

La nuova mission va oltre la precedente, adottata nel 2016, rendendola attuale e rafforzandone i principi. La mission, approvata dal consiglio di amministrazione, servirà da riferimento per l’azienda ed i suoi oltre 30.000 impiegati in 67 Paesi.