Eni: lancia nuova mission aziendale per riflettere integrazione sostenibilità business

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Eni prosegue la propria trasformazione lanciando una nuova Mission aziendale. La mission, che prende ispirazione dai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite, mette in luce i valori di Eni relativi al clima, all’ambiente, all’accesso all’energia, alla cooperazione e alle partnership per lo sviluppo, al rispetto delle persone e dei diritti umani. La mission è stata lanciata in questi giorni in cui l’Onu, i governi, la società civile e le aziende si incontrano nella città di New York per progredire verso il raggiungimento degli Sdg.

"Eni è determinata a contribuire positivamente al raggiungimento degli Sdg e alla costruzione di una transizione equa", commenta Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni. "La nostra presenza globale ci rende consapevoli delle sfide che il mondo sta affrontando oggi: la nuova mission stabilisce i valori ed i principi che guideranno il nostro contributo ad affrontare queste sfide", spiega.