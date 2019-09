Eni: accordo con Renewable Power per sviluppo progetti rinnovabili

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Eni e Mainstream Renewable Power, società per l’energia eolica e solare, hanno firmato un accordo di cooperazione per sviluppare progetti da fonti rinnovabili su larga scala, rivolgendosi a mercati strategici e con alto potenziale di crescita. Firmando quest’accordo, Eni e Mainstream si concentreranno sulla possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili in diverse aree geografiche in Africa, nel sud-est Asiatico, e con un focus iniziale nel Regno Unito.

L’impegno di Eni nei progetti rinnovabili, commenta Luca Cosentino, Direttore Energy Solutions di Eni, "è uno dei pilastri fondamentali della strategia di decarbonizzazione dell’azienda che comprende anche la riduzione delle emissioni dirette di Ghg in tutte le sue attività, un portfolio low-cost e low-carbon, e investimenti in ricerca e sviluppo. In linea con questi fattori chiave, Eni ha definito un modello di business integrato che si basa sulle competenze specifiche e sui vantaggi competitivi, come le capacità tecniche e la presenza globale dell’azienda. Crediamo che questa nuova partnership con Mainstream porterà ulteriore valore alla nostra attività per le energie rinnovabili, specialmente nell’eolico offshore".

"Siamo lieti - commenta Andy Kinsella, Amministratore Delegato del gruppo Mainstream- di annunciare quest’accordo di cooperazione con Eni. La nostra compartecipazione nell’Offshore Round 4, Regno Unito, unisce la nostra leadership, l’esperienza e gli importanti risultati nel settore eolico offshore, con il primato e le competenze di Eni nelle infrastrutture offshore, oltre che per il suo impegno nella decarbonizzazione e il suo solido bilancio per poter operare nel business eolico offshore, un’attività ad alta intensità di capitale".