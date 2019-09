Engineering: acquista Deus Technology e accelera in mercato fintech

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Engineering, tra le principali realtà italiane attive a livello globale che accompagna e guida aziende pubbliche e private nella trasformazione digitale, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di Deus Technology. Per Engineering, che vede nel settore finanziario uno dei suoi mercati di punta in costante crescita e opera in prima linea nell’accompagnare i clienti nella definizione di nuovi servizi attraverso l’adozione delle più avanzate tecnologie, l’acquisizione "rappresenta un ulteriore importante completamento delle competenze e dell’offerta nell’ottica della nuova era del fintech".

Il nostro gruppo da sempre - rileva Paolo Pandozy, Ceo di Engineering, "lavora con successo per unire la tecnologia alla finanza. Quest’unione ha dato vita nel mondo alla nuova industria del fintech. Fedeli alla nostra vocazione di innovatori, nonché alla missione che ci siamo dati di valorizzare le migliori competenze tecnologiche italiane, abbiamo identificato in Deus Technology un’eccellenza".

"Supportata dalla nostra capacità di sviluppo e governo delle più avanzate tecnologie abilitanti e dalla nostra dimensione internazionale, Deus Technology - commenta Pandozy - potrà contribuire in modo determinante al lavoro che quotidianamente svolgiamo per permettere ai nostri clienti di crescere contestualmente all’esponenziale sviluppo dei servizi fintech, a partire da quelli di Wealth Management, un segmento ancora poco presidiato nella sua dimensione fintech, per aggiungerne molti altri".