Edf: progetto Hinkley Point C in Regno Unito costerà 2-3 mld in più

Parigi, 25 set. (AdnKronos) - Il progetto di centrale nucleare di Edf in Regno Unito, Hinkley Point C, costerà dai 2 ai 3 miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto inizialmente. Ad annunciarlo in una nota è il gruppo energetico francese. I costi per completare il progetto, si legge nella nota, "sono ormai stimati tra 21,5 e 22,5 miliardi di sterline (24,2-25,3 mld di euro), ossia un aumento compreso tra 1,9 e 2,9 miliardi di sterline (2,14-3,27 mld di euro) rispetto alle stime precedenti".

L'aumento del costo, sottolinea Edf, "risulta essenzialmente delle condizioni difficile del terreno che hanno comportato un costo aggiuntivo".