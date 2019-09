Clima: Fioramonti, 'sciopero più grande lezione da frequentare'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Lo sciopero contro i cambiamenti climatici "è la più grande lezione che questi ragazzi possano frequentare, è una sfida epocale della nostra civiltà e della nostra generazione, tanto che noi al ministero abbiamo modificato il nostro slogan che è diventato 'istruzione no estinzione' e questo slogan resterà fintanto che io sarò ministro". Così il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti a margine del convegno "Economia della conoscenza e Smart cities per lo sviluppo sostenibile. Il progetto per l'area Castelli Romani-Tor Vegata".