Camera: oggi Question time con Guerini, De Micheli e Amendola

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, risponderà a una interrogazione sull’impegno dell’Italia relativo alla missione di supporto alla Guardia costiera libica nell’ambito delle attività di controllo dei flussi migratori.

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponderà a interrogazioni sugli intendimenti del governo in merito alla revoca delle concessioni autostradali; sulle iniziative volte alla realizzazione del progetto infrastrutturale “Gronda di Genova”; sull’ipotesi di un aumento dei costi del trasporto aereo e iniziative volte a rilanciare gli investimenti in infrastrutture e a garantire il diritto alla mobilità; sulle iniziative volte a garantire la rapida attuazione della legge n.117 del 2018, che ha introdotto l’obbligo di installazione di appositi dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli.

Il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a tutelare i cittadini italiani residenti nel Regno Unito in vista della cosiddetta Brexit; sullo stato di avanzamento dei negoziati relativi al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Ue; sulle iniziative volte a prevedere nuovi meccanismi di accoglienza e di gestione dei migranti nell’ambito della “Agenda strategica” recentemente approvata dal Consiglio europeo.