Almaviva: sindaco Palermo, 'da tavolo ministero Lavoro prospettiva soluzione'

Palermo, 25 set. (AdnKronos) - "L'incontro al Ministero del Lavoro con i ministri Catalfo e Provenzano e i sottosegretari Todde e Di Piazza ha aperto una prospettiva di soluzione sulla vertenza Almaviva Palermo dopo mesi di preoccupazioni e tensioni. La disponibilità dell'azienda ad un'intesa per evitare gli esuberi, a fronte di impegni e misure strutturali del governo che possano assicurare condizioni differenti con la committenza principale come Tim, Wind e Alitalia, è certamente un dato positivo". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore al Lavoro Giovanna Marano al termine dell'incontro a Roma sulla vertenza Almaviva.

"Esprimiamo apprezzamento al governo nazionale per aver accolto l'appello del territorio, delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'amministrazione comunale - aggiungono - Ora è necessario che questo cammino intrapreso trovi attuazione nella esplicitazione degli impegni che oggi sono stati dichiarati, con un percorso ed iniziative concrete in un settore che per i livelli occupazionali è strategico nella nostra città".