Alitalia: Patuanelli, 'unica priorità è rilanciarla con operazione di sistema'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Attendiamo fiduciosi che si chiuda il piano di rilancio industriale, poi lo discuteremo con le parti sociali. Basta annunci, l’unica priorità è rilanciare la compagnia con un’operazione di sistema. E ad ogni modo l’offerta dovrà essere presentata entro il 15 ottobre, un rinvio non è ipotizzabile". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' in merito alla vicenda Alitalia.

"Si tratta di un’operazione di mercato che il Governo - aggiunge - ha solo favorito garantendo una partecipazione diretta del Mef e indiretta con Fs. Ci tengo però a ribadire che il Mise ha il compito di vigilare sull’attività della gestione commissariale, non certo quello di indirizzare le trattative".