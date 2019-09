Università: sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (2)

(AdnKronos) - L’ultima indagine sull’internazionalizzazione degli atenei evidenzia che il polo accademico lombardo sta andando in questa direzione, con un’apertura internazionale che cresce di anno in anno". L’analisi di Assolombarda, giunta alla nona edizione, prende in considerazione 13 atenei della regione. Di questi otto hanno sede a Milano e sono: Università Cattolica del Sacro Cuore, Humanitas University, Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm, Università Commerciale Luigi Bocconi, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università Vita-Salute San Raffaele. Oltre all’Università Carlo Cattaneo Liuc, all’Università degli Studi di Bergamo, all’Università degli Studi di Brescia, all’Università degli Studi dell’Insubria, all’Università degli Studi di Pavia.