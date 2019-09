TerniEnergia: nel 2018 ricavi a 24,5 mln (-14%), rosso a 10 mln

Roma, 24 set. (AdnKronos) - TerniEnergia ha chiuso il 2018 con ricevi pari a 24,5 milioni di euro, in calo del 14% rispetto al 2017 e con un ebitda pari a 1,7 milioni in miglioramento rispetto a -1,8 mln nel 2017. Il risultato netto è pari a -10 milioni, in miglioramento del 75,2% rispetto al rosso di 40,5 mln di euro registrato nel 2017. +75,2%. Lo rende noto TerniEnergia dopo che il Cda ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Nei prossimi mesi, TerniEnergia, si legge nella nota, sarà impegnata a dare attuazione al Piano di risanamento e rilancio, volto a perseguire, nel medio periodo, la trasformazione del Gruppo in 'One Smart Company' e il superamento dell’attuale situazione di tensione finanziaria. Il Piano si fonda su tre pilastri: dismissioni, razionalizzazione e riposizionamento strategico con focalizzazione sui temi dell’internet of energy, della smart mobility e della consulenza IT.