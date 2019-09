Sostenibilità: nuova Nissan Leaf e+ debutta con 1.000 Miglia Green (2)

(AdnKronos) - L’impegno di Nissan nella diffusione della mobilità elettrica passa anche per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Grazie alle partnership con aziende leader del settore energetico, quali Enel X e A2A, sono state realizzate rispettivamente: Eva+, la più grande rete di ricarica autostradale con 180 stazioni di ricarica veloce in Italia e 20 in Austria; òa più grande rete urbana di ricarica veloce con 13 Quick Chargers nel comune di Milano e Linate.

Nissan, inoltre, sta implementando la propria rete di ricarica veloce con 80 colonnine da 50kW, multistandard, presso le concessionarie dell’intero territorio nazionale. Di questo e della visione di Nissan in merito alla mobilità del futuro - sostenibile, sicura e connessa, parlerà Bruno Mattucci, presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia all’interno del Green Talk, nel Panel 'Infrastrutture. Cosa sta cambiando nelle grandi città in termini di mobilità, come sarà la viabilità del futuro e come cambierà la filiera italiana dell’automotive', venerdì 27 settembre, alle 11.45, presso Palazzo della Loggia, Salone Vanvitelliano, Brescia.

Durante l’evento sarà possibile provare la Nissan Leaf - l’auto 100% elettrica più venduta al mondo con oltre 440.000 veicoli commercializzati - sia a Brescia nel centro città che a Lainate presso il '1000 Miglia Green Village' del Centro di Guida Sicura Aci-Sara. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, Nissan Leaf sarà in esposizione a Milano nel '1000 Miglia Green Village' di Piazza Gae Aulenti. L’iniziativa rientra nella roadmap strategica Nissan Intelligent Mobility che si propone di definire il modo in cui le auto sono guidate, alimentate e integrate con la società.