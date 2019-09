Sicilia: Figuccia (Udc), 'nomine presidente parchi saltate per colpa M5S'

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Il M5S non ha provveduto a sostituire in commissione Affari istituzionali Giancarlo Cancelleri, neo vice ministro. Una distrazione che stamane ha determinato, come ha rilevato il presidente facente funzioni Luigi Genovese, l’assenza del plenum per esprimersi sull'eventuale approvazione o bocciatura delle nomine nei quattro parchi regionali Etna, Madonie, Nebrodi e Alcantara". Così il deputato regionale dell'Udc Vincenzo Figuccia.

"Le procedure e le negligenze di qualcuno - ha aggiunto - non impantanino i lavori delle commissioni legislative. Chiedo al Movimento Cinquestelle di essere più attento e solerte".