Quirinale: Mattarella ha ricevuto 5 nuovi ambasciatori

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi Ambasciatori: Maria de Fátima Monteiro Jardim, Repubblica dell’Angola; Dror Eydar, Stato d’Israele;. Azzam Mubarak S. Al-Nasser Al-Sabah, Stato del Kuwait;. Anna Maria Anders, Repubblica di Polonia; Ellison Edroy Greenslade, Commonwealth delle Bahamas. Era presente agli incontri il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Ricardo Antonio Merlo. Si legge in una nota del Quirinale.