Palermo: torna Piano City, nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (2)

(AdnKronos) - "I due percorsi tematici 'Ci pensa il mare' e 'Piano Quartieri' danno subito il senso di una presenza che ha messo radici in città - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - Ci pensa il mare, e non poteva essere altrimenti a Palermo, la città 'tutta porto', la città dell’accoglienza. E Piano Quartieri, con una presenza diffusa, non solo nel centro storico ma anche a Danisinni e a Brancaccio, al Castello di Maredolce, luoghi importanti e simbolici di Palermo tanto quanto il Teatro Massimo o Palazzo Abatellis".

"Piano City Palermo è una perenne ricerca di nuovi scenari e nuovi interpreti - afferma il sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambrone - un viaggio alla scoperta di palcoscenici e percorsi nuovi o insoliti della nostra città. Il pianoforte si trasforma così in una scatola nera che registra spazi e tragitti della nostra città, le emozioni di una intera collettività".