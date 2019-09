Onu: Conte a pranzo capi Stato e governo, pacche sulle spalle con Trump/Rpt

New York, 24 set. (AdnKronos) (dall'inviato Giuseppe Greco) - Pranzo con i leader mondiali presenti all'Assemblea dell'Onu per **Giuseppe** Conte. Il premier è ospite del pranzo offerto ai capi di Stato e di governo dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

L'evento si è aperto con un saluto di Guterres, che ha 'chiamato' i leader a un brindisi. Subito dopo ha preso la parola per un brevissimo intervento Trump, che poi ha lasciato il podio per brindare, bicchiere in mano, con Guterres.

Conte ha salutato il presidente americano prima di sedere a tavola, un breve scambio in tono confidenziale, con tanto di pacche sulle spalle. Il premier, subito dopo, ha preso posto al suo tavolo che è proprio di fianco a quello in cui siedono, tra gli altri, Trump, Guterres e Angela Merkel.