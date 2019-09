Migranti: Open Arms, 'accordo Malta? Passo positivo ma stop accordi con Libia'

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Diciamo che è presto per dirlo. Sicuramente un passo positivo che si sia avviata discussione e che si cerchino soluzioni strutturali. Però preoccupante che si confermino accordi con Libia e appoggio Guardia Costiera libica". Così Veronica Alfonsi, la portavoce di Open Arms sul vertice di Malta. "Ancora nulla poi su canali ingresso legali e corridoio umanitari per permettere alle persone di raggiungere Europa in modo sicuro", dice.