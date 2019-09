M5S: da Macina a Silvestri, ecco tutti i candidati a capogruppo Camera**

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Gentili PortaVoce, con la presente attesto che sono pervenute a questo indirizzo mail le seguenti candidature come Presidente del Gruppo Parlamentare: Corda Emanuela, Cubeddu Sebastiano, Di Sarno Gianfranco, Donno Leonardo, Giuliodori Paolo, Macina Anna, Maglione Pasquale, Rizzone Marco, Silvestri Francesco, Trano Raffaele, Trizzino Giorgio". E' quanto si legge in una mail recapitata ai deputati 5 Stelle.

"I candidati -si legge nella stessa mail- sono pregati, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 30 settembre, di confermare o ritirare la propria candidatura e, in caso di conferma, di presentare la squadra di Direttivo che si intende presiedere, in vista della prossima votazione interna, la cui data sarà resa pubblica nei prossimi giorni".