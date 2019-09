Lombardia: via libera bilancio consolidato 2018 Regione

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Via libera al bilancio consolidato 2018 da parte di Regione Lombardia con 39 voti a favore e 29 contrari. Regione Lombardia e le sue società controllate e partecipate evidenziano un utile di 636,1 milioni di euro. Di questi 560 milioni sono riconducibili a Regione Lombardia e 76,1 milioni alle altre realtà. Il bilancio è composto dai conti economici e dallo stato patrimoniale di tutte le realtà facenti parte del 'Gruppo Amministrazione Pubblica' di Regione Lombardia, come gli enti e gli organismi strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate. Il patrimonio complessivo del bilancio consolidato ammonta a 4,3 miliardi di euro.

Regione Lombardia aveva già aderito nel 2015 alla sperimentazione prevista dal Governo nazionale in tema di armonizzazione dei propri sistemi contabili e il bilancio consolidato, come sottolinea il relatore Marco Alparone, "costituisce uno strumento utile per controllare, programmare e gestire il proprio patrimonio pubblico. In particolare quest’anno si evidenzia un indice di liquidità a breve termine pari al 113%, che consente di coprire e saldare i debiti a breve con l’attivo circolante e anche di fare investimenti significativi. Questi dati – continua - dimostrano come Regione Lombardia per la virtuosità della sua gestione si sia già conquistata sul campo il diritto a godere di maggiore autonomia".