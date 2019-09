Governo: Conte, 'non ho velleità di fare mio partito'**

Roma, 24 set. (AdnKronos) - “Non ho alcuna velleità di formare un nuovo partito o forza politica. Ho sicuramente interesse a lavorare per il bene dei cittadini. Il fatto che io e il presidente Mattarella abbiamo un alto indice di gradimento direi che lusinga personalmente, ma la cosa bella è che due alte cariche dello Stato abbiano questo gradimento, è bello per l’Italia”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista esclusiva a Sky TG24, commentando i dati sul suo gradimento, pari al 50%, rilevati da un sondaggio di Quorum realizzato per Sky TG24.