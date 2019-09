Conti pubblici: Conte, 'Italia rispetta regole, ma patto stabilità va cambiato'**

Roma, 24 set. (AdnKronos) - In Europa "l'Italia rispetta le regole vigenti, ma nello stesso modo lavora" per modificarle, "perché se queste regole sono giudicate inappropriate o non più utili per interpretare la congettura attuale" è giusto che l'Italia "lavori anche per modificarle". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un'intervista a Skytg24, precisando che gli "piacerebbe lavorare sul patto di stabilità e crescita", ricordando che "il fine di quel patto è la crescita".