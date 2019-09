Clima: Venezia, a Cà Foscari esperti mondiali fanno il punto sui cambiamenti (2)

(AdnKronos) - Il tema della due-giorni veneziana sarà Assessing and Managing Climate Change Risk: Opportunities for Financial Institutions. Il programma è stato organizzato da un comitato presieduto da Carlo Carraro, professore all’Università Ca’ Foscari Venezia e vicepresidente del gruppo di lavoro sulla mitigazione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc).

Durante l’evento si riunirà anche il tavolo delle banche europee al lavoro per progettare e fornire ai propri clienti mutui ‘green’ che incentivino l’acquisto di case ad elevata efficienza energetica, nell’ambito di due progetti europei di cui Ca’ Foscari è partner.