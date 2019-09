Clima: Conte, 'Italia avrà primato in svolta verde'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Vogliamo un primato in questa svolta verde, ho parlato di un green new deal", un progetto che "non si realizza in un anno, nemmeno in due. L'importante è indirizzarsi, indirizzare il sistema" produttivo italiano in questa direzione, con "meccanismi incentivanti, che credo siano la strada migliore". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista a Skytg24, precisando che, su questo tema, l'Italia punta a "un ruolo da protagonista".