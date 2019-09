Alitalia: Patuanelli, 'nessun rinvio, 15 ottobre termine per offerta vincolante' (3)

(Adnkronos) - "Credo che Atlantia - prosegue Patuanelli - se ha iniziato a interloquire da luglio con il gruppo Ferrovie dello Stato e con Delta per partecipare all'operazione di rilancio della compagnia, è perché crede, in un settore che ha margine e una crescita ampia ormai da tempo, in quell'operazione, perché fa un'operazione di mercato".

"Per cui - aggiunge Patuanelli - non c'entra assolutamente nulla con l'altro tema. Il tavolo sulla questione delle concessioni, che è seguito da palazzo Chigi con il presidente Giuseppe Conte, continua con le stesse criticità e gli stessi elementi di prima".

Quindi Atlantia parteciperà senz'altro alla cordata? "Mi sembra evidente che ci sia un interesse di Atlantia. Confidiamo che il 15 ottobre sia il momento in cui le carte verranno scoperte definitivamente", conclude Patuanelli.