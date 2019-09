Ue: Meloni, 'solita ipocrisia sinistrorsa, crimini comunisti sempre giustificati'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Questa volta l'Ue non piace alla sinistra europeista. La grande colpa dell'europarlamento? Condannare 'i crimini del nazismo e del comunismo'. Alla sinistra va bene condannare i primi ma quelli commessi dai comunisti andrebbero sempre giustificati. La solita ipocrisia sinistrorsa". Lo scrive in un tweet Giorgia Meloni, leader di Fdi, a proposito della risoluzione che equipara il comunismo al nazismo votata la scorsa settimana dal Parlamento europeo e che tanto ha fatto e continua a far discutere.