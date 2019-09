Thomas Cook: ministero turismo greco, primi voli per turisti bloccati in Grecia

Atene, 23 set. (AdnKronos/Dpa) - I primi voli per aiutare i turisti bloccati in Grecia dopo che il tour operatore britannico Thomas Cook ha dichiarato bancarotta sono stati organizzati in Grecia. I primi 15 voli che sono stati organizzati permetteranno di aiutare i turisti bloccati nelle isole di Kos, Corfù e Zante. Lo rende noto il ministero del Turismo greco precisando che il piano messo a punto prevede di riportare circa 22 mila persone bloccate in Grecia nei prossimi tre giorni. Complessivamente sono circa 50 mila i turisti in Grecia senza volo di ritorno.

"Il fallimento di Thomas Cook pesa sul settore del turismo europeo e colpisce anche il mercato greco", ha detto il ministero. Le autorità greche stanno lavorando con tutte le parti interessate per trovare una soluzione ed è stato istituito un centro di crisi per aiutare i turisti. Il ministero delle finanze greco deve incontrare gli operatori greci e le organizzazioni turistiche colpite dal fallimento del tour operator britannico.