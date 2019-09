Thomas Cook: cancellati 46 voli in Spagna

Madrid, 23 set. (AdnKronos/Europa Press) - Sono stati cancellati oggi in Spagna 46 voli (24 nelle Isole Baleari e 22 nelle Isole Canarie) dopo che il tour operator britannico Thomas Cook ha dichiarato bancarotta. E' quanto rivela Aena. Gli aeroporti spagnoli interessati dalle cancellazioni sono stati quelli di Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Sud, Minorca e Palma di Maiorca.

In particolare nelle Isole Baleari, 14 dei voli cancellati hanno origine e destinazione a Minorca (sette di partenza e sette di arrivo) e 10 a Palma di Maiorca (cinque di partenza e cinque di arrivo). Dei voli che avevano come destinazione gli aeroporti delle Isole Baleari non è arrivato nessuno e nel caso dei voli di partenza i passeggeri vengono trasferiti su altri voli. Il trasferimento viene effettuato tramite l'Autorità per l'aviazione civile (Caa) a Maiorca e il Consolato britannico a Minorca. La compagnia aerea Condor, una filiale di Thomas Cook, per ora ha mantenuto i suoi voli.