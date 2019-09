Thomas Cook: a Cipro circa 15 mila turisti bloccati

Nicosia, 23 set. (AdnKronos/Xin) - Circa 15 mila turisti sono bloccati a Cipro dopo il fallimentato del tour operator britannico Thomas Cook. I turisti principalmente sono provenienti dalla Gran Bretagna, ma c'erano anche persone provenienti dai paesi scandinavi e dalla Germania. Haris Loizides, presidente dell'associazione degli albergatori, ha affermato che Thomas Cook inviava a Cipro circa 250.000 turisti all'anno, ovvero il 7% dei turisti totali in vacanza sull'isola del Mediterraneo orientale quest'anno.

Loizides ha aggiunto che circa 45.000 persone hanno prenotato le vacanze a Cipro con Thomas Cook negli ultimi quattro mesi di quest'anno. Il vice ministro del turismo Savvas Perdios ha convocato una riunione d'emergenza per esaminare tutti gli aspetti del problema, come ad esempio la cura dei turisti intrappolati, i modi per rimpatriarli e le conseguenze per il turismo cipriota.

Le autorità britanniche hanno dichiarato di aver elaborato un piano per rimpatriare centinaia di migliaia di turisti britannici da tutto il mondo in un processo che potrebbe durare fino alla fine della prima settimana di ottobre.