Sicilia: Lupo (Pd), 'dubbi su curriculum candidati presidenza Parchi naturali'

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "I parchi naturali siciliani non possono essere gestiti come posti di sottogoverno, devono essere guidati da soggetti realmente competenti in grado di valorizzarli anche per rilanciare il nostro territorio". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo che avanza dei dubbi sui candidati alla presidenza dei parchi.

"Da un primo esame dei curriculum dei candidati già passati dalla giunta regionale e pronti al parere della commissione all'Ars - aggiunge - ci sono forti perplessità. Parte dei candidati sembra non avere i requisiti necessari. È evidente che se i nostri dubbi fossero confermati il presidente Musumeci dovrà assumersi la responsabilità delle proprie scelte".