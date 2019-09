Pd: Zingaretti, 'reagiamo a scissione, più dem deboli più è forte Salvini'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Vivo per aprire fase politica nuova del Pd. Abbiamo rimesso in campo un protagonismo del Pd. La nostra azione di governo credo aumenterà la nostra forza in tutta Italia". Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando all'assemblea dei deputati Pd alla Camera.

"Sulla scissione ho detto, credo sia stato un errore. Ma ora tutta Italia guarda a come reagiremo. Più debole è il Pd, più forte è il partito di Salvini. Io ce la metterò tutta, ma il compito dei gruppi sarà importante per dare un' agenda di governo innovativa".