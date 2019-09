Pd: Gentiloni, 'ragioni di fondo più che mai attuali, grazie a Zingaretti'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Il periodo dal 7 agosto al 17 settembre è stato un periodo per noi piuttosto straordinario perché entrambe le cose che sono accadute in questi 40 giorni, sia la nascita del nuovo governo e sia l'uscita di Matteo e di altri nostri colleghi, sono due grandi fatti che mettono in discussione le ragioni di fondo della nostra comunità". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo alla Direzione del Pd.

"Faremmo un errore a non valutarle e penso che dobbiamo essere grati del fatto che la nostra classe dirigente e in particolare Zingaretti sono stati in grado di assicurare dignità, onore coerenza delle nostre scelte in questi due masi. Penso che molti italiani se ne siano accorti".

"Le regioni di fondo su questo ci dobbiamo interrogare. Noi siamo a trent'anni dalla caduto del Muro che ha innescato il percorso che ha portato alla nascita prima dell'Ulivo e poi del Pd. Con la mescolanza tra diverse cultura, l'amalgama che, nonostante la battuta di D'Alema, si è dimostrata più resistente del previsto e c'è". Ora serve "un partito esploratore che abbia coraggio e consapevolezza che le sue ragioni di fondo sono attuali" perché l'Italia "quale che sia lo schema di gioco, proporzionale o maggioritario, non può permettersi di non avere un grande Pd a vocazione maggioritaria".