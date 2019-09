Pd: Delrio, 'scissione scelta incomprensibile'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "La scissione è stata un errore, una scelta incomprensibile. Non c’è una vera ragione politica e non è vero che ci sia stato un disegno di espulsione. Le divisioni non hanno mai rafforzato uno schieramento mentre il Pd oggi porta sulle proprie spalle tanta parte del futuro del governo e sarebbe servita più unità non una lacerazione". Lo ha detto Graziano Delrio all'assemblea dei deputati Pd.